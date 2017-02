Comité geschokt over uitstel proces Bouterse

PURMEREND - Het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname is geschokt over het uitstel van het proces over de Decembermoorden. ,,Ik had dit nooit verwacht", zegt voorzitter Romeo Hoost.

Door ANP - 9-2-2017, 15:07 (Update 9-2-2017, 15:43)

De Surinaamse Krijgsraad besloot donderdag het 8 decemberproces uit te stellen tot een nog nader te bepalen datum. De rechter nam dit besluit nadat het Openbaar Ministerie (OM) hoger beroep had aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad om door te gaan met het proces.

,,Dat is vreemd", aldus Hoost. ,,Normaliter kun je pas in beroep gaan nadat er een vonnis is geweest. Dat is nog helemaal niet aan de orde. Aan de andere kant weet je natuurlijk nooit welk konijn het OM uit de hoge hoed tovert. Voor Desi Bouterse is dit natuurlijk positief nieuws."

Teleurgesteld

Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, reageerde na afloop van de zitting teleurgesteld over de nieuwe vertraging in het proces. Deze organisatie komt op voor de belangen van de nabestaanden.

Bouterse is president van Suriname en hoofdverdachte in het 8 decemberproces. Hij wordt verdacht van de betrokkenheid bij de moord op vijftien politieke tegenstanders op 8 december 1982.