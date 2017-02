170 kilo coke tussen diepvriesgroenten

ANTWERPEN - De Belgische douane heeft onlangs 170 kilo cocaïne aangetroffen in een container met diepvriesgroenten. De 150 drugspakketten waren verstopt in rugzakken.

Door ANP - 9-2-2017, 14:46 (Update 9-2-2017, 14:51)

De politie in het Spaanse Alicante had de Belgen getipt over een drugstransport vanuit Peru dat naar de haven van Antwerpen onderweg was. De Spanjaarden deden al langer onderzoek naar de smokkelbende die hiervoor verantwoordelijk zou zijn.

De vondst dateert van 24 januari, maar werd pas donderdag bekendgemaakt door het Belgische ministerie van Financiën. Voor zover bekend zijn geen aanhoudingen verricht.