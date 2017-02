Sneeuwstorm treft verkeer New York

NEW YORK - Een sneeuwstorm raast donderdag over het noordoosten van de Verenigde Staten. Het verkeer in de regio New York is voor een deel stilgelegd. Scholen blijven gesloten. De metro heeft diensten afgelast en minstens een vijfde van de busverbindingen vervalt voorlopig.

Door ANP - 9-2-2017, 14:10 (Update 9-2-2017, 14:10)

Particulieren is aangeraden niet met de auto op pad te gaan. Meer dan 3000 mensen zijn met sneeuwruimers ingezet om wegen zo veel mogelijk open te houden. Op de vliegvelden van de regio zijn donderdagochtend bijna 1700 vluchten afgelast, 1050 op de New Yorkse luchthavens JF Kennedy en LaGuardia en circa zeshonderd vluchten in Newark.

De weerdiensten verwachten dat er op verscheidene plaatsen wel 30 centimeter sneeuw valt, onder meer in de Bronx in de stad New York. De regio kan naar verwachting donderdag aan het begin van de avond al terugkeren naar de normale gang van zaken, want dan is sneeuwstorm naar verwachting weer voorbij.