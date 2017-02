Weer uitstel herstart kernreactor Tihange

ANP Weer uitstel herstart kernreactor Tihange

TIHANGE - Opnieuw uitstel voor de herstart van de Belgische kernreactor Tihange 1. De herstelwerkzaamheden aan een gebouw in het niet-nucleaire deel van de centrale duren langer dan gepland, is donderdag te lezen op de site van uitbater Engie Electrabel.

Door ANP - 9-2-2017, 12:27 (Update 9-2-2017, 12:27)

De reactor werd in september stilgelegd na de beschadiging aan het gebouw waar hulppompen staan. Tihange 1 was toen na groot onderhoud ongeveer een maand in bedrijf. De duur van de reparaties is kennelijk moeilijk te plannen, want de herstart was eerder voorzien voor november, eind december en midden februari. Dat wordt nu 28 februari.

Nederland en andere buurlanden maken zich zorgen over de veiligheid in de twee Belgische kerncentrales, die in totaal zeven reactoren tellen. Tihange ligt zo’n 50 kilometer ten zuidwesten van Maastricht.