Sprinkhanenplaag in Bolivia

ANP Sprinkhanenplaag in Bolivia

LA PAZ - Enorme hoeveelheden sprinkhanen doen zich in het oosten van Bolivia te goed aan de landbouwoogst. De overheid heeft alarm geslagen en omgerekend 650.000 euro uitgetrokken om de plaag te bestrijden.

Door ANP - 9-2-2017, 11:06 (Update 9-2-2017, 11:06)

Een week geleden verscheen uit het niets een grote hoeveelheid sprinkhanen in de buurt van de stad Santa Cruz, in een regio waar veel voedsel en vlees wordt geproduceerd. De insecten vreten er het maïs en het gierst (graan met kleine korrels) van het land. De autoriteiten zeggen dat in een mum van tijd al 1000 hectare landbouwgrond is kaalgevreten.

De meest toegepaste methode om de sprinkhanen te verdrijven en verdelgen is uitroken.