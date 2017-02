China blij met brief Trump

ANP China blij met brief Trump

PEKING - China heeft verheugd gereageerd op een brief met onder andere nieuwjaarsgroeten voor de Chinese bevolking van de Amerikaanse president Donald Trump. Het land liet donderdag weten groot belang te hechten aan banden met de VS.

Door ANP - 9-2-2017, 9:31 (Update 9-2-2017, 9:31)

Trump stuurde de brief woensdag aan de Chinese leider Xi Jinping. Hij schrijft daarin uit te kijken naar het ontwikkelen van een ,,constructieve relatie'', zo liet het Witte Huis weten. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Lu Kang prees Trump voor het sturen van de brief. Samenwerking tussen de twee landen is de enige optie, aldus de bewindsman.