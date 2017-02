Ook sneeuw stopt protest Roemenië niet

BOEKAREST - Ondanks hevige sneeuwval gingen weer duizenden Roemenen de straat op om te protesteren tegen de regering. Het is al de negende achtereenvolgende dag dat het land het toneel is van demonstraties. Ook nu weer waren in hoofdstad Boekarest duizenden mensen op de been. In andere steden werd op kleinere schaal gedemonstreerd.

Door ANP - 9-2-2017, 4:25 (Update 9-2-2017, 4:25)

De demonstranten eisen dat de regering opstapt, omdat het te weinig doet om de corruptie in het voormalige Oostblokland aan te pakken.

De regering van Roemenië heeft woensdag zoals verwacht een motie van wantrouwen overleefd. De stemming over de motie komt enkele dagen nadat de regering van Sorin Grindeanu onder druk van massale protesten een omstreden decreet over corruptie introk. De motie was ingediend vanwege dat decreet. Zondagavond telden Roemeense media ongeveer een half miljoen demonstranten in diverse plaatsen, het grootste aantal sinds de val van het communisme in 1989.