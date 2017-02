Proces Decembermoorden in cruciale fase

PARAMARIBO - Desi Bouterse hoort donderdagmiddag of hij wordt aangeklaagd voor de Decembermoorden. Rond 13.00 uur Nederlandse tijd krijgt de Surinaamse aanklager in het proces over de Decembermoorden de gelegenheid zijn requisitoir te houden. Hij kan dan aangeven of het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) vindt dat Desi Bouterse, president van Suriname en hoofdverdachte in het proces, schuldig is aan de moord op 15 politieke tegenstanders in december 1982 en welke straf hij zou moeten krijgen. De aanklager, in de persoon van de Auditeur Militair (AM), kan ook vrijspraak eisen.

Door ANP - 9-2-2017, 4:24 (Update 9-2-2017, 4:24)

Op 30 januari gaf de president van de Krijgsraad het OM ook al de gelegenheid zijn requisitoir te houden, maar de AM vroeg toen uitstel. Volgens deskundigen is het niet uitgesloten dat de AM donderdag geen requisitoir houdt.

Omdat het proces in een cruciale fase is beland, is er veel belangstelling voor de zitting. In de basiliek van Paramaribo werd woensdagavond een speciale dienst gehouden om te bidden voor een eerlijk rechtsproces. Rond de 600 mensen woonden de dienst bij en hoorden pater Esteban Kross bidden voor de rechters, de slachtoffers, de verdachten en ,,anderen die zich hebben mee laten slepen in verkeerde dingen."