ANP 30 jaar cel voor terroristenhelper

PHOENIX - De man die heeft geholpen bij het beramen van de terroristische aanslag op een cartoontentoonstelling in de Texaanse stad Garland, waar Geert Wilders destijds een toespraak hield, is veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf. Dat heeft het departement van Justitie woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 8-2-2017, 23:25 (Update 8-2-2017, 23:38)

De rechter achtte bewezen dat Abdul Malik Abdul Kareem (45) betrokken is geweest bij de voorbereiding van de schietpartij begin mei 2015. Elton Simpson en Nadir Soofi zouden namens Islamitische Staat het gebouw waar onder meer tekeningen van de profeet Mohammed te zien waren, binnenvallen en het vuur openen op de bezoekers. De politie schoot de aanvallers dood. Wilders was toen al weg.

De officier van justitie had vijftig jaar geëist met levenslang toezicht. Kareem, eerder Decarus Thomas geheten, zou de wapens hebben geleverd maar hield vol dat hij niets met de gewelddadige actie van zijn voormalige huisgenoten te maken had. Hij heeft het gevoel dat de strafvervolging meer te maken heeft met zijn bekering tot de islam zeven jaar geleden dan met betrokkenheid bij de aanslag.

Kareems advocaat had gevraagd om maximaal zes jaar cel, omdat hij zijn cliënt niet kon vrijpleiten van IS-sympathieën,verspreid via de sociale media, het plannen van een trip naar het Midden-Oosten om te trainen met terroristen en het zoeken van informatie over het maken van een bom, mogelijk te gebruiken tijdens de Super Bowl.