Huiszoekingen Brussel in terrorismeonderzoek

ANP Huiszoekingen Brussel in terrorismeonderzoek

BRUSSEL - De Belgische politie heeft dinsdagnacht negen woningen in en rond Brussel doorzocht in een onderzoek naar mogelijk terugkerende Syriëstrijders. Elf mensen zijn meegenomen voor verhoor. Er werden geen wapens of explosieven aangetroffen.

Door ANP - 8-2-2017, 17:50 (Update 8-2-2017, 17:50)

De huiszoekingen vonden plaats in de deelgemeenten Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg, Laken, Jette en Schaarbeek, liet het federaal parket weten. Ook in de gemeente Brussel zelf en Liedekerken, een plaats ten westen van Brussel, werden huizen doorzocht.

De onderzoeksrechter beslist later op de dag of de verhoren tot arrestaties leiden. Het onderzoek staat volledig los van de aanslagen in Parijs (november 2015) en Brussel (maart 2016), aldus het parket, dat verder geen details wil geven.