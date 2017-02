Hof in Zimbabwe stuurt criticaster Mugabe weg

ANP Hof in Zimbabwe stuurt criticaster Mugabe weg

HARARE - Het constitutioneel hof van Zimbabwe heeft woensdag een zeldzame aanklacht tegen president Mugabe afgewezen. De indiener van de klacht, de politieke activist Promise Mkwananzi, heeft volgens de rechters de procedure niet goed gevolgd.

Door ANP - 8-2-2017, 14:25 (Update 8-2-2017, 14:25)

Het was de eerste keer dat een burger het hof om een uitspraak vroeg over het gedrag van de 92-jarige leider. President Mugabe, zo luidde de klacht, had na een protest van veteranen gezegd dat zijn ZANU-PF-partij de leiders van die beweging zou straffen en opsluiten als ratten. Net als hij vroeger met overlopers had gedaan. Dat was volgens Mkwananzi ongrondwettelijk.

De advocaat van de klager kondigde na de uitspraak aan dat zijn cliënt in beroep zou gaan. Officieel kan het hof het parlement vragen een onderzoek te starten, indien het vindt dat de president tegen de grondwet in heeft gehandeld.

Robert Mugabe is president van Zimbabwe sinds 1980 en regeert zijn land met harde hand. Hij heeft zich weer kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2018.