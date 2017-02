Grindeanu overleeft motie van wantrouwen

ANP Grindeanu overleeft motie van wantrouwen

BOEKAREST - De regering van Roemenië heeft woensdag zoals verwacht een motie van wantrouwen overleefd. De stemming over de motie komt enkele dagen nadat de regering van Sorin Grindeanu zondag onder druk van massale protesten een omstreden decreet over corruptie introk. De motie was ingediend vanwege dat decreet.

Door ANP - 8-2-2017, 14:24 (Update 8-2-2017, 14:24)

In het decreet zou corruptie van ambtenaren tot een bedrag van 45.000 euro niet langer strafbaar zijn. Grindeanu wilde dat invoeren omdat de gevangenissen in Roemenië uitpuilen.

Tegenstanders vonden dat de klok werd teruggedraaid in de strijd tegen corruptie en gingen massaal de straat op. En ook na het intrekken waren er massale protesten. Zondagavond telden Roemeense media ongeveer een half miljoen demonstranten in diverse plaatsen, het grootste aantal sinds de val van het communisme in 1989. Zij eisten het aftreden van de regering.

Dat de regering de motie zou overleven, was van tevoren al duidelijk omdat Grindeanu en zijn bondgenoten een grote meerderheid hebben.