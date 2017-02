Medewerkers Rode Kruis Afghanistan vermoord

KABUL - Minstens zes medewerkers van het Internationale Rode Kruis in Afghanistan zijn woensdag vermoord. De moord is vermoedelijk gepleegd door terroristen van Islamitische Staat, zo zeggen de autoriteiten.

Door ANP - 8-2-2017, 13:58 (Update 8-2-2017, 13:58)

De moordpartij vond plaats in het noorden van Afghanistan, in de provincie Jowzjan. Volgens het Rode Kruis worden nog twee medewerkers vermist. Het zou in alle gevallen gaan om Afghaanse staatsburgers.