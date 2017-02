Politiek tegenstander Poetin uitgeschakeld

MOSKOU - De Russische oppositieleider Aleksej Navalni kan niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen die in 2018 worden gehouden. Een rechtbank in de stad Kirov achtte hem woensdag schuldig aan verduistering. Navalni kondigde meteen aan in hoger beroep te gaan.

Door ANP - 8-2-2017, 12:25 (Update 8-2-2017, 12:46)

Iemand die in Rusland door een rechter is veroordeeld, verliest het recht aan presidentsverkiezingen deel te nemen. Navalni zou zich schuldig hebben gemaakt aan verduistering van omgerekend 250.000 euro bij een bosbouwbedrijf. De openbaar aanklager had vijf jaar voorwaardelijk geëist. De rechter moet de strafmaat nog vaststellen.

Door het wegvallen van de advocaat, sociaal activist en oppositieleider Navalni, ligt volgens waarnemers de weg van Poetin naar herverkiezing open. De veertigjarige Navalni is de leider van de Partij van de Vooruitgang. Algemeen wordt aangenomen dat Poetin hem het meest vreesde voor de verkiezingen. Poetin heeft zich overigens formeel nog niet aangemeld voor de verkiezingen.

In dezelfde zaak kreeg de oppositieleider in 2013 al vijf jaar voorwaardelijk. Een gerechtshof zette een streep door die uitspraak en verwees de zaak terug naar een andere rechtbank.