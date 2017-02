Brand sloppenwijk maakt 15.000 mensen dakloos

MANILLA - Een grote brand in een sloppenwijk in de Filipijnse hoofdstad Manilla heeft in een klap 15.000 mensen dakloos gemaakt. De brandweer had tien uur nodig om de brand te blussen.

Door ANP - 8-2-2017, 11:04 (Update 8-2-2017, 11:04)

Het vuur ontstond dinsdag vermoedelijk in een stroomkabel in een van de hutten in het stadsdeel Tondo en greep razendsnel om zich heen in de dichtbebouwde wijk. Volgens lokale autoriteiten gingen 1200 bouwsels in vlammen op.