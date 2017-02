'VS en Turkije strijden samen in Syrië'

ANKARA - De Amerikaanse president Donald Trump heeft met zijn Turkse ambtsgenoot Tayyip Erdogan afgesproken dat de landen samen optrekken om de Syrische steden Raqqa en al-Bab te bevrijden van Islamitische Staat. De twee spraken elkaar in de nacht van dinsdag op woensdag telefonisch, zo lieten bronnen rond Erdogan woensdag weten.

Door ANP - 8-2-2017, 8:23 (Update 8-2-2017, 8:23)

In het gesprek vroeg Erdogan de VS om de steun aan de Koerdische milities van de YPG te staken. De nieuwe directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA Mike Pompeo brengt donderdag een bezoek aan Turkije om onder andere over de YPG te praten.

Ook zal dan de Turkse geestelijke Fethullah Gülen onderwerp van gesprek zijn. Die zat volgens Erdogan achter de mislukte coup vorig jaar en verblijft in de VS.