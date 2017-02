Hollande bezoekt slachtoffer politiegeweld

PARIJS - De Franse president François Hollande heeft een onaangekondigd bezoek gebracht aan een slachtoffer van het politiegeweld in Aulnay-sous-Bois. Het Élysée gaf dinsdag foto's vrij waarop hij te zien is naast het bed van een 22-jarige man die in het ziekenhuis ligt.

Tijdens zijn arrestatie in de noordoostelijke voorstad van Parijs trad de politie bruut op. Vier betrokken agenten zijn voorlopig geschorst. Justitie stelt een onderzoek in naar de toedracht. Premier Bernard Cazeneuve heeft naar aanleiding van het geweld in het parlement gezegd dat op het gedrag van de politie niets aan te merken mag zijn.

Door het optreden eind eind vorige week in Aulnay is de sfeer daar erg gespannen. Maandagnacht waren er opnieuw ongeregeldheden. Verscheidene auto's gingen in vlammen op, 26 relschoppers werden aangehouden.