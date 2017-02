Trumps arbeidsminister geeft illegaal werk

WASHINGTON - Andrew Puzder, die als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt minister van Arbeid wordt, is in opspraak gekomen omdat hij een immigrant zonder de vereiste papieren in dienst heeft genomen als huishoudster. De topman van de hamburgerketen CKE Restaurants heeft volgens The New York Times toegegeven dat hij een illegaal werk heeft verschaft maar zonder dat hij van haar status op de hoogte was.

Door ANP - 7-2-2017, 18:02 (Update 7-2-2017, 18:02)

,,Toen ik het te weten kwam hebben we de arbeidsovereenkomst meteen verbroken en haar hulp geboden bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning'', verklaarde Puzder. Zijn nominatie is onder Democraten en activisten zeer omstreden, omdat hij als werkgever van zo'n 70.000 mensen in de Verenigde Staten uitgesproken tegenstander is van een minimumloon hoger dan 9 dollar per uur (8,50 euro). Dat zou de rentabiliteit van zijn bedrijf te zeer aantasten.

De Senaat moet zijn aanstelling op het ministerie van Arbeid nog goedkeuren. Puzder is tot dusver nog niet verschenen om te worden verhoord door de betreffende commissie, die inzicht verlangt in zijn financiële handel en wandel.