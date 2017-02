Rechter Malawi keurt adoptieplan Madonna goed

ANP Rechter Malawi keurt adoptieplan Madonna goed

LILONGWE - Het hooggerechtshof van Malawi heeft zangeres Madonna toestemming gegeven nog twee kinderen te adopteren. De Amerikaanse popster had er al twee uit het straatarme Afrikaanse land onder haar hoede genomen.

Door ANP - 7-2-2017, 14:08 (Update 7-2-2017, 14:08)

Volgens de rechtbankwoordvoerder was Madonna zelf bij de uitspraak in Lilongwe aanwezig, vergezeld door haar advocaten. Eind vorig maand, toen ze er ook al was, ontkende de diva haar nieuwe adoptieplan nog. Ze zei slechts een bezoek te brengen aan het kinderziekenhuis in Blantyre en wat werk te doen voor haar liefdadigheidsinstelling 'Raising Malawi'.