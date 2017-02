'Trump toont het corrupte gezicht van de VS'

ANP 'Trump toont het corrupte gezicht van de VS'

TEHERAN ( - ) - De hoogste geestelijk leider van Iran vindt dat president Trump het ware gezicht van de Verenigde Staten heeft getoond. Ali Khamenei liet dinsdag weten dat Trump het idee bevestigt dat Iran al dertig jaar heeft: de VS zijn politiek, economisch, moreel en sociaal corrupt.

Door ANP - 7-2-2017, 11:36 (Update 7-2-2017, 11:36)

Minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif voorspelde dat Trump het twee jaar oude nucleaire akkoord tussen de VS en diverse andere landen met Iran zal willen bespreken. ,,Er komen moeilijke dagen aan voor Iran", zei hij tegen het dagblad Ettelaat. Hij waarschuwde echter dat Teheran het verdrag uit 2015 niet wil wijzigen. Door dat akkoord verlichtten de VS de economische sancties tegen Iran in ruil voor beperking van het nucleaire programma. Zarif leidde destijds het Iraanse onderhandelingsteam.

De regering in Teheran weet zich volgens de bewindsman gesteund door Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, China en Rusland, die het historische akkoord steunen. Enkele dagen geleden voerde Iran een test uit met een raket voor de middellange afstand, een proef die volgens het akkoord is toegestaan. Het Witte Huis noemde het een 'provocatie'.