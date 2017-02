Inbraak bij Indiase Nobelprijswinnaar

NEW DELHI - Bij een inbraak in de woning van de Indiase Nobel-vredesprijswinnaar Kailash Satyarthi zijn in de nacht van maandag op dinsdag onder meer de oorkonde en een replica van de medaille die bij de prijs horen ontvreemd. De Indiase ijveraar voor kinderrechten kreeg de prijs in 2014 samen met het Pakistaanse meisje Malala Yousafzai.

Satyarthi (63) was voor een conferentie in de Verenigde Staten toen de dieven zijn woning in New Delhi binnendrongen, zei de politie.

Satyarthi kreeg de prijs voor zijn campagne tegen kinderarbeid. Hij droeg de prijs in 2015 op aan de Indiase natie. De originele medaille ligt daarom in een vitrine in een museum in het paleis van president Pranab Mukherjee.

Dertien jaar geleden werden uit een instituut ook de oorkonde en medaille van een andere Indiase Nobelprijswinnaar, Rabindranath Tagore, gestolen. Hij won in 1913 de Nobelprijs voor Literatuur.