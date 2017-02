IS-bastion al-Bab omsingeld

ANP IS-bastion al-Bab omsingeld

BEIROET - Het Syrisch regeringsleger heeft de laatste aanvoerroute van terreurorganisatie Islamitische Staat naar de stad al-Bab maandag afgesloten. Het grootste IS-bolwerk in de provincie Aleppo is nu geheel omsingeld.

Door ANP - 6-2-2017, 16:40 (Update 6-2-2017, 16:40)

Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten meldde dat de troepen van president Assad met luchtsteun aanzienlijke vorderingen hebben geboekt ten zuidoosten van al-Bab. De verbindingsweg die IS-strijders nog hadden naar zielsverwanten in de provincies Raqqa en Deir al-Zor is nu onder controle.

Aan de noordkant van al-Bab maken door Turkije gesteunde opstandelingen, verenigd in het Vrije Syrische Leger (FSA), de dienst al enige tijd uit, al waren er afgelopen weekeinde hevige gevechten in en rond het dorp Bazaa. IS pleegde er twee zelfmoordaanslagen.

De herovering van al-Bab op IS lijkt te kunnen beginnen. Damascus en Ankara hebben haast, maar het is zaak dat hun eenheden het vizier niet op elkaar gaan richten. De FSA-rebellen willen niet alleen af van IS maar ook van Assad, die op zijn beurt geen grotere invloed van Turkije duldt in het noorden van Syrië.