Trump eind mei bij NAVO-top in Brussel

ANP Trump eind mei bij NAVO-top in Brussel

BRUSSEL/WASHINGTON - Donald Trump is eind mei aanwezig bij een NAVO-top in Brussel. Dat heeft de Amerikaanse president bevestigd in een telefoongesprek met NAVO-chef Jens Stoltenberg.

Door ANP - 6-2-2017, 11:13 (Update 6-2-2017, 11:13)

Hoewel Trump het militaire bondgenootschap eerder achterhaald noemde, benadrukte hij nu het belang van de alliantie. Beide leiders bespraken de voortgang in de strijd tegen terrorisme, de defensie-uitgaven van de 28 NAVO-lidstaten en de noodzaak om de kosten eerlijker te delen.

Ook de situatie en de vooruitzichten op vrede in Oost-Oekraïne kwamen ter sprake. Stoltenberg beklemtoonde het belang van zowel dialoog als een stevige verdediging tegenover Moskou.

Het is de bedoeling dat tijdens de top in Brussel het nieuwe NAVO-hoofdkwartier officieel wordt geopend. Tijdens zijn bezoek aan Europa woont Trump op 26 en 27 mei ook de G7-topconferentie van rijke landen bij op Sicilië.