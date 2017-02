Roemenië belooft nieuwe wet tegen corruptie

BOEKAREST - De Roemeense minister van Justitie Florin Iordache heeft maandagochtend een nieuwe anticorruptiewet aangekondigd. Die belofte komt een dag nadat de regering in Boekarest een eerdere versie van de wet had ingetrokken na grootschalige betogingen in heel het land.

Door ANP - 6-2-2017, 11:12 (Update 6-2-2017, 11:12)

Iordache beloofde later op de dag met meer details te komen.

In de regeling die werd ingetrokken zou ambtsmisbruik worden afgedaan met een boete als het frauduleuze bedrag hoger is dan omgerekend 50.000 euro. Minister-president Grindeanu had eerder betoogd dat de gevangenissen overvol zitten en dat hij met deze regeling van een heleboel gedetineerden af zou zijn.

Behalve met een boos thuisfront kreeg de premier ook met veel internationale kritiek te maken. Met name de Europese Unie keerde zich tegen het oorspronkelijke wetsontwerp.