Niet alle rebellen FARC leggen wapens neer

ANP Niet alle rebellen FARC leggen wapens neer

SAIZA - Ongeveer driehonderd rebellen van de Colombiaanse beweging FARC zullen de wapens niet neerleggen vanwege het vredesakkoord dat met Colombia is gesloten. Een commandant van het Colombiaanse leger heeft dat zondag verklaard.

Door ANP - 5-2-2017, 18:22 (Update 5-2-2017, 18:22)

Het is voor het eerst dat daarover cijfers worden gegeven. Verwacht wordt dat uiteindelijk meer dan 6000 rebellen zich wel laten demilitariseren door in kampen van de VN hun wapens in te leveren.

Generaal Alberto Jose Mejia schatte dat 5 procent van de rebellen dat uiteindelijk niet zal doen, vooral rebellen die in drugssmokkel actief zijn. In andere conflicten was dat volgens hem 20 procent waarmee het in Colombia dus nog meevalt, aldus de legercommandant.

De FARC en Colombia sloten eind vorig jaar een akkoord dat een einde maakte aan 52 jaar oorlog. Daardoor kwamen naar schatting 220.000 mensen om.