Qatar Airways maakt langste lijnvlucht

DOHA - Vanuit Doha (Qatar) is zondagmorgen een vliegtuig vertrokken voor een non-stopvlucht naar Auckland in Nieuw-Zeeland. De lijnvlucht over 14.500 kilometer is de langste ooit, meldt Flightradar24.

Door ANP - 5-2-2017, 7:15 (Update 5-2-2017, 7:15)

De heenreis van de Boeing 777-200LR van Qatar Airways duurt 16 uur en 20 minuten. De terugreis duurt een uur en tien minuten langer, vanwege de wind.

Het record van de langste non-stoplijnvlucht stond tot nu toe op naam van Emirates. Die vliegt van Dubai naar Auckland. De vlucht is zo'n 300 kilometer korter.