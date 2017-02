Aanvaller Parijs fit voor ondervraging

PARIJS - De man die vrijdag met een kapmes militairen aanviel bij het Louvre in Parijs is buiten levensgevaar en is fit genoeg om te worden ondervraagd. De Franse justitie liet zaterdag weten dat de 29-jarige Egyptenaar formeel is vastgezet.

Door ANP - 4-2-2017, 21:54 (Update 4-2-2017, 21:54)

De man, Abdullah Reda al-Hamamy, werd neergeschoten en raakte zwaargewond toen hij de militairen aanviel bij een winkelcentrum bij het Louvre. De Franse president François Hollande noemde de aanval later een terroristische aanslag.

Een van de militairen raakte lichtgewond. Het museum ging na het incident dicht en opende zijn deuren zaterdag weer. Volgens de politie had de aanvaller een rugzak bij zich met verfspuitbussen, maar had hij geen explosieven bij zich.