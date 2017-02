Oud-president Peru verdacht van corruptie

LIMA - Peru staat op het punt de vroegere president Alejandro Toledo op te pakken vanwege een grote corruptiezaak. Toledo zou tijdens zijn presidentschap tussen 2001 en 2006 betrokken zijn geweest bij een omkopingszaak waarmee omgerekend een kleine 20 miljoen euro mee gemoeid was, betaald door een internationaal concern.

Door ANP - 4-2-2017, 17:54 (Update 4-2-2017, 17:54)

Zaterdag werd een huis van Toledo in Lima doorzocht. Dat gebeurde na de ontdekking van ruim 10 miljoen euro die naar een relatie van Toledo was overgemaakt. Justitie denkt dat dit een deel van de steekpenningen is.

Het internationale bouwbedrijf Odebrecht heeft toegegeven steekpenningen onder anderen aan Toledo te hebben gegeven in ruil voor een opdracht. Toledo ontkende tegenover een lokale krant telefonisch vanuit Parijs dat hij geen steekpenningen heeft aangenomen.