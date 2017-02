Gedupeerden inreisverbod mogen weer boarden

ANP Gedupeerden inreisverbod mogen weer boarden

WASHINGTON - De Amerikaanse douane heeft luchtvaartmaatschappijen vrijdag (lokale tijd) verteld dat zij de gedupeerden van het door president Donald Trump ingestelde inreisverbod weer aan boord mogen nemen. Dat maakte een medewerker van een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij bekend.

Door ANP - 4-2-2017, 4:11 (Update 4-2-2017, 4:11)

De mededeling kwam enkele uren nadat een federale rechter in Seattle het inreisverbod tijdelijk had opgeschort. Hij maakte daarbij duidelijk dat de sinds vorige week geldende restricties voor toegang tot de VS direct konden worden opgeheven. Die inreisbeperkingen waren het gevolg van een vorige week door Trump ondertekend presidentieel decreet.

De zaak tegen het decreet was aangespannen door de staat Washington en kreeg later bijval van Minnesota. De rechter in Seattle maakte duidelijk dat de staten het recht hebben dit soort federale maatregelen aan te vechten.

Naar verwachting zal de Amerikaanse regering beroep aantekenen tegen de uitspraak.