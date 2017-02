Rechter schort inreisverbod VS tijdelijk op

ANP Rechter schort inreisverbod VS tijdelijk op

SEATTLE - Een Amerikaanse federale rechter in Seattle heeft vrijdag (lokale tijd) het inreisverbod voor moslims tijdelijk opgeschort. Het gerechtelijke bevel betekent een grote uitdaging voor president Donald Trump, die vorige week een presidentieel decreet ondertekende dat de inwoners van zeven moslimlanden de toegang tot de VS ontzegt.

Door ANP - 4-2-2017, 1:59 (Update 4-2-2017, 1:59)

De inreisbeperking voor de VS kan volgens de rechter direct worden opgeheven. De zaak was aangespannen door de staat Washington en kreeg later bijval van Minnesota. De rechter in Seattle maakte duidelijk dat de staten het recht hebben dit soort federale maatregelen aan te vechten.

De weg voor Democratische aanklagers om de Amerikaanse regering ook in andere zaken voor het gerecht te slepen lijkt daarmee open te liggen. ,,Niemand staat boven de wet, zelfs de president niet'', zei Bob Ferguson, aanklager voor de staat Washington.

Naar verwachting zal de Amerikaanse regering beroep aantekenen tegen de uitspraak.