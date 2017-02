'Iran gebruikt wapens alleen voor verdediging'

ANKARA - Iran is niet van plan zijn leger en wapens in te zetten tegen een ander land, tenzij dat uit zelfverdediging nodig is. Dat heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, vrijdag op Twitter gezet. Hij reageerde daarmee op een waarschuwing van de Amerikaanse president Donald Trump.

Door ANP - 3-2-2017, 14:27 (Update 3-2-2017, 14:27)

,,Laat we kijken of diegenen die klagen een zelfde verklaring kunnen geven", aldus Zarif. Trump waarschuwde eerder vrijdag dat Iran ,,met vuur speelt''. Hij twitterde dat naar aanleiding van een test met een ballistische raket door Iran. Trump schreef dat Iran ,,niet waardeert hoe 'aardig' president Obama was'' en dat hij zelf een stuk minder vriendelijk is.