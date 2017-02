Mike Pence op bezoek bij EU en NAVO

BRUSSEL - De nieuwe Amerikaanse vicepresident Mike Pence brengt op maandag 20 februari een bezoek aan Brussel. Hij zal spreken met vertegenwoordigers van de Europese Unie en de NAVO. Dat melden verschillende bronnen vrijdag.

Door ANP - 3-2-2017, 14:01 (Update 3-2-2017, 14:01)

Het Witte Huis kondigde donderdag al aan dat Pence in München zal deelnemen aan de jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie tussen 17 en 19 februari. Daarna reist Pence naar Brussel, waar hij het met de Europese partners van de VS zou gaan hebben over het 'versterken van de trans-Atlantische relaties'.

Pence zal ook de Belgische premier Charles Michel ontmoeten, aldus het Belgische persbureau Belga.

President Donald Trump wordt ook in Brussel verwacht voor een NAVO-top. De datum moet echter nog worden vastgelegd en Trumps komst is niet bevestigd.