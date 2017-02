Tienpuntenplan EU tegen migratie Noord-Afrika

VALLETTA - De Europese Unie is vastberaden het aantal migranten vanuit Afrika terug te dringen. De 28 regeringsleiders en staatshoofden namen vrijdag op een top in Malta een tienpuntenplan aan dat de migratie via de Middellandse Zee een halt moet toeroepen. Speerpunt van de zogeheten Malta Verklaring is Libië, dat het vertrekpunt is voor meer dan 90 procent van de 181.000 bootmigranten die vorig jaar Italië bereikten.

Door ANP - 3-2-2017, 13:21 (Update 3-2-2017, 13:35)

Om de mensensmokkel via gammele bootjes te stoppen, worden meer personeel, schepen, geld en trainingen beschikbaar gesteld voor de Libische kustwacht. De EU gaat ook samen met de Verenigde Naties proberen de omstandigheden te verbeteren in de Libische detentiekampen waar de veelal Afrikaanse migranten worden opgesloten.

Ook wordt energie gestoken in snellere terugkeer naar het land van herkomst en betere controles van de landgrenzen. In eerste instantie wordt 200 miljoen euro vrijgemaakt. Een belangrijke rol is weggelegd voor Italië, dat donderdag een akkoord sloot met de Libische premier Fayez Seraj.

Rutte

Premier Mark Rutte benadrukte eerder op de dag het belang om afspraken met Noord-Afrika te maken om ,,de stroom met grotendeels kansloze migranten in te dammen.’’ Hij wees erop dat de Libië geen centrale regering heeft, waardoor het maar de vraag is of afspraken met dat land kunnen worden uitgevoerd. Volgens Rutte heeft Italië ,,meer dan wie ook in Europa goede betrekkingen met Libië''.

Organisaties als Oxfam, Amnesty en VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR hebben scherpe kritiek, vanwege de mensonterende situatie in de kampen. De Europese plannen zouden indruisen tegen de Europese kernwaarden. Ook de Tweede Kamer is zeer kritisch.