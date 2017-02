Noorse oud-premier: ik ben geen terrorist

WASHINGTON - Voormalig minister-president van Noorwegen Kjell Magne Bondevik heeft op de luchthaven van Washington tekst en uitleg moeten geven over een Iraans stempel in zijn paspoort. Hij werd tussen reizigers uit het Midden-Oosten en Afrika gezet die extra onderzoek moesten ondergaan en uitleggen wat hij in 2014 in Iran deed. Bondevik vertelde vrijdag aan de lokale vestiging van ABC News dat hij erg verbaasd was.

,,Ik begrijp de angst dat terroristen het land binnenkomen, maar toen ze zagen dat ik een diplomatiek paspoort heb en een voormalig premier ben, had dat toch genoeg moeten zijn om te begrijpen dat ik geen bedreiging vorm voor dit land.''

Christendemocraat Bondevik was premier tussen 1997 en 2000 en opnieuw van 2001 tot 2005. Hij liep een uur vertraging op door het akkefietje met de grensbewaking, dat dinsdag gebeurde maar pas later bekend werd.

De Noorse politicus legde uit dat hij Iran destijds bezocht om te spreken op een conferentie over mensenrechten. Hij vroeg zich hardop af ,,wat voor reputatie de VS zullen hebben als dit ook met andere internationale leiders gebeurt''.