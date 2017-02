Mattis: VS toegewijd aan verdrag met Japan

TOKIO - De Verenigde Staten bevestigen hun steun aan het defensieverdrag dat met Japan is gesloten. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis vrijdag gezegd bij een bezoek aan Japan. Mattis sprak met onder anderen de Japanse premier Shinzo Abe.

Door ANP - 3-2-2017, 11:30 (Update 3-2-2017, 11:30)

Provocaties van Noord-Korea laten er geen twijfel over bestaan dat de Verenigde Staten groot belang hechten aan het verdrag, benadukte Mattis. ,,Ik wil dat duidelijk is dat artikel 5 van ons wederzijdse defensieverdrag voor ons net zo relevant is, als dat vorig jaar, vijf jaar geleden of volgend jaar of zelfs tien jaar geleden was." Artikel 5 verplicht de VS om gebieden te verdedigen die onder Japans bestuur vallen.

Japan wil graag de steun van de VS, omdat het land met China verwikkeld is in een strijd om eilanden in de Zuid-Chinese Zee.

Mattis spreekt zaterdag met zijn Japanse evenknie Tomomi Inada.