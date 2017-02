'Rusland ondermijnt Westen met valse info'

ANP 'Rusland ondermijnt Westen met valse info'

LONDEN - De Russische president Vladimir Poetin probeert het Westen te ondermijnen door leugens te verspreiden en belangrijke infrastructuur lam te leggen met behulp van hackers. Dat heeft de Britse minister van Defensie Michael Fallon donderdagavond gezegd. De minister vindt dan ook dat de NAVO een vuist moet maken om Rusland af te schrikken.

Door ANP - 3-2-2017, 9:56 (Update 3-2-2017, 9:56)

,,We zien een land dat desinformatie als wapen gebruikt en daarmee een tijdperk heeft gecreëerd dat niet meer draait om de waarheid. Rusland is duidelijk bezig de NAVO en het Westen te testen. Het probeert zijn invloedssfeer uit te breiden, landen te destabiliseren en het bondgenootschap te verzwakken.''

Fallon pleit ervoor zo snel mogelijk de valse ,,Sovjet-stijl informatie'' aan te pakken. ,,Wat we verder ook doen aan afschrikking en dialoog, we moeten Poetins pravda (waarheid in het Russisch), zo snel mogelijk vervangen door een snellere waarheid."

De minister hoopt wel dat de betrekkingen met Rusland verbeterd kunnen worden. ,,Rusland kan weer de partner worden die het Westen altijd heeft gewenst."