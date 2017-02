Oettinger: speel spel Trump niet mee

BERLIJN - De Amerikaanse president Donald Trump speelt een spel van verdeel en heers met de Europese Unie en de lidstaten moeten zich daar niet in laten meeslepen. Dat heeft Eurocommissaris Günther Oettinger vrijdag gezegd.

Door ANP - 3-2-2017, 9:34 (Update 3-2-2017, 9:34)

,,Vooraleerst moeten we voorzichtig zijn dat we dit spel niet meespelen'', zei Oettinger op radiozender Deutschlandfunk. Vooral Duitsland moet het ontgelden. Trump heeft gezegd dat de EU een vehikel voor de Duitse belangen is geworden. Hij denkt dat andere landen het voorbeeld van Groot-Brittannië, dat uit de EU stapt, gaan volgen.

Oettinger heeft er bij de EU-lidstaten op aangedrongen meer zelfvertrouwen te hebben in de omgang met Trump. ,,We hebben de grotere markt. Als team zijn we sterker."