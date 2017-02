Turkije overlegt met Syrische oppositie

ISTANBUL - Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat vrijdag in gesprek met leden van de Syrische oppositie. Het overleg heeft plaats in Ankara, lieten bronnen bij het ministerie weten. Later deze maand staat een vredesoverleg gepland dat wordt gesteund door de Verenigde Naties.

Door ANP - 3-2-2017, 8:30 (Update 3-2-2017, 8:30)

De Hoge Onderhandelingscommissie, de paraplu-organisatie van diverse oppositiegroepen, is bij het overleg aanwezig. In januari werd door Rusland, Turkije en Iran al overleg gevoerd met de Syrische regering en de rebellen in de Kazachse hoofdstad Astana. Na dat overleg kwamen de partijen overeen dat de drie landen de wapenstilstand die sinds 30 december van kracht is, nauwlettend in de gaten houden.

Ondertussen heeft Turkije vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelwitten van Islamitische Staat in Syrië. De stad al-Bab, die in handen is van IS, werd aangevallen en volgens het Turkse leger werden 47 IS-strijders 'geneutraliseerd'. Gebouwen, schuilplaatsen en wapendepots werden verwoest.