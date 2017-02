VS en Zuid-Korea akkoord over raketschild

SEOUL - De Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn het eens geworden over het inzetten van een een Amerikaans raketschild in het land. Het raketafweersysteem is bedoeld tegen de dreiging van Noord-Korea, zei de Zuid-Koreaanse minister van Defensie vrijdag.

Door ANP - 3-2-2017, 6:22 (Update 3-2-2017, 6:22)

De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis is in Zuid-Korea voor een tweedaags bezoek aan Seoul waar hij spreekt met verschillende bewindsvoerders. Zo sprak hij dus ook met zijn Zuid-Koreaanse evenknie Han Min-koo.

,,De twee zijn tot een akkoord gekomen om de Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) in te zetten. Het verdedigingssysteem staat gepland om binnen het jaar operationeel te zijn. Het raketschild zal uitsluitend gebruikt worden ter verdediging van Noord-Koreaanse raketaanvallen", aldus het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie in een verklaring.