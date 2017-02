'Niet in Brits belang dat anderen EU verlaten'

ANP 'Niet in Brits belang dat anderen EU verlaten'

BERLIJN - Het is niet in het belang van Groot-Brittannië dat ook andere landen de Europese Unie vaarwel zeggen. Dat zegt de Britse staatssecretaris voor Handel en Investeringen, Greg Hands, in een interview met een Duitse krant.

Door ANP - 2-2-2017, 23:46 (Update 2-2-2017, 23:46)

Voor Groot-Brittannië moet de EU één en sterk blijven, zegt Hands in de Rheinische Post van vrijdag.

De Britten stemden er in een referendum in juni voor om uit de EU te stappen. De regering hoopt de uittredingsonderhandelingen met de EU eind maart te starten en in twee jaar af te ronden.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Britse vertrek uit de EU een goede zaak genoemd. Hij denkt dat andere lidstaten het Britse voorbeeld volgen.