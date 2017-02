EU-parlement wil half miljoen terug van Ukip

BRUSSEL - De oud-leider van de Britse anti-EU-partij Ukip Nigel Farage en negen partijgenoten hangt een vordering van totaal zo'n 580.000 euro van het Europees Parlement boven het hoofd. De financiële dienst meent dat tien van de 20 Ukip-gedelegeerden sinds 2014 acht medewerkers opvoeren die niet voor het parlement, maar voor de nationale partij in Groot-Brittannië werken.

Door ANP - 2-2-2017, 18:51 (Update 2-2-2017, 19:13)

De betalingen aan de assistenten, onder wie de vrouw van Farage, zijn volgens bronnen in het parlement gestaakt. Het parlement is de procedure voor terugvordering begonnen, nu de termijn om opheldering over de situatie te geven is verstreken.

Farage en partijgenoot Raymond Finch moeten 97.000 euro terugbetalen voor een assistent die zij deelden. Deze Christopher Adams zit in Groot-Brittannië in de voordrachtscommissie van Ukip. Ook Kirsten Farage werd betaald door het EU-parlement terwijl ze in werkelijkheid Farage’s kantoor in Engeland beheerde. Ze ontving 26.000 euro bruto als medewerkster van Finch.

Ukip ontkent

De hoogste individuele rekening van 110.000 euro komt ten laste van europarlementariër Roger Helmer, die partijvoorzitter Paul Oakden als zijn assistent in het EU-parlement opvoerde. Voor het resterende bedrag zijn de zeven andere Ukip-leden verantwoordelijk. Ukip ontkent de beschuldigingen.

Als de Britten weigeren te betalen, kan hun salaris worden gehalveerd, de vergoeding voor hun kantoor stopgezet en hun dagvergoedingen voor de helft ingehouden. Dat gebeurt sinds woensdag bij de Europese fractiegenoot van Farage, Front National-voorzitter Marine le Pen. Zij weigert bijna 300.000 euro terug te betalen voor een medewerkster die vijf jaar lang niet in het EU-parlement maar op het FN-bureau in Frankrijk werkte.