Drama dode tieners Beieren door aggregaat

ANP Drama dode tieners Beieren door aggregaat

WÜRZBURG - De dood van zes tieners in de leeftijd van achttien en negentien jaar bij het Beierse dorp Arnstein is waarschijnlijk veroorzaakt door koolmonoxide uitgestoten door een stroomaggregaat. Dit hebben de autoriteiten donderdag in Würzburg bekendgemaakt.

Door ANP - 2-2-2017, 8:04 (Update 2-2-2017, 8:04)

Het door benzine aangedreven apparaat in het buitenhuisje op het platteland had niet binnen mogen staan. Als gevolg van de uitstoot van het reukloze giftige gas stierven zaterdagavond of de daaropvolgende nacht de jongeren die naar het huisje waren gegaan om een feestje te houden. Een bezorgde vader vond de lichamen van zijn twee kinderen en de vier anderen op zondagmorgen. De doodsoorzaak was enkele dagen raadselachtig met media die speculeerden dat het mogelijk te maken had met een houtkachel of drugsgebruik.