ANP May kan doorgaan met brexit

LONDEN - Premier Theresa May kan voorlopig doorgaan met de voorbereidingen op de uittreding uit de Europese Unie. Het Brits parlement gaf haar woensdag na twee dagen debatteren met grote meerderheid (498 tegen 114) het recht een beroep te doen op artikel 50 van het Verdrag van Lissabon. Die paragraaf regelt de uittreding uit de EU.

Door ANP - 1-2-2017, 21:44 (Update 1-2-2017, 21:44)

Er liggen nog politieke hobbels. Pro-Europese Conservatieven stemden met frisse tegenzin in, oppositiepartij Labour ging akkoord maar kondigde voor het vervolg aanpassingen aan. Het Lagerhuis beraadslaagt op 6 februari nogmaals om de details van de procedure te regelen. Daarna buigt het Hogerhuis zich over het wetsontwerp voor brexit.

Voor 7 maart wordt groen licht verwacht. Dan kan May eind die maand de wens van de Britten in Brussel kenbaar maken en beginnen met de onderhandelingen over het vertrek uit de EU. Donderdag brengt ze een plan naar buiten.