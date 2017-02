Mattis reist eerst naar Zuid-Korea

SEOUL - De nieuwe Amerikaanse minister van Defensie James Mattis reist het eerst na zijn aanstelling naar de verre bondgenoot Zuid-Korea. De 66-jarige oud-generaal komt donderdag in Seoul aan om er te spreken over de relatie tussen de twee landen en de veiligheidssituatie in de regio.

Het belangrijkste onderwerp van gesprek is zonder twijfel Noord-Korea en dan vooral het raket- en atoomprogramma van het land van Kim Jong-un. Mattis sprak zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Han Min-goo dinsdag al telefonisch. De Verenigde Staten, zo zegde hij toen toe, houden vast aan hun voornemen om het nieuwste raketafweersysteem op Zuid-Koreaanse bodem neer te zetten. Het systeem is bedoeld om Noord-Koreaanse raketten te onderscheppen.

Vanuit Seoul vliegt de minister verder naar Tokio.