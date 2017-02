Guterres wil snelle opheffing van inreisbod

ANP Guterres wil snelle opheffing van inreisbod

NEW YORK - Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties wil dat de Amerikanen hun inreisbeperkingen liever vandaag dan morgen opheffen. De Portugees zei woensdag in New York tegen verslaggevers dat de maatregelen volgens hem niet bepaald het beste middel zijn om de Verenigde Staten te beschermen tegen terrorisme.

Door ANP - 1-2-2017, 18:18 (Update 1-2-2017, 18:18)

,,Dit is niet de meest effectieve methode om de gevreesde infiltratie door terroristen tegen te gaan", aldus Guterres. Volgens de secretaris-generaal moeten de maatregelen tegen de inwoners van de zeven gebrandmerkte islamitische landen dan ook zo spoedig mogelijk worden opgeheven.