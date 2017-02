Luchtaanval op Rode Kruis in Idlib

ANP Luchtaanval op Rode Kruis in Idlib

IDLIB - Het kantoor van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan in de Syrische stad Idlib is woensdag door gevechtsvliegtuigen gebombardeerd. Enkele medewerkers zijn gewond geraakt, zo meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten.

Door ANP - 1-2-2017, 17:37 (Update 1-2-2017, 17:37)

Wie achter de aanval zit, is nog onduidelijk. Evenmin staat vast waar de vliegtuigen zijn opgestegen, in Syrië of elders.

Russische en Syrische gevechtsvliegtuigen voeren regelmatig aanvallen uit op doelen in de stad en de gelijknamige provincie Idlib. De stad (circa 60.000 inwoners) is in handen van rebellen die zich tegen het bewind van president Assad verzetten. Ook de Amerikanen zijn in het gebied actief. Hun vliegtuigen richten zich vooral op militanten die voorheen waren gelieerd aan al-Qaeda.

Een van degenen die woensdag gewond raakte is de directeur van de Rode Halve Maan ter plekke.