Presidentskandidaat Fillon slaat van zich af

ANP Presidentskandidaat Fillon slaat van zich af

PARIJS - De centrumrechtse Franse presidentskandidaat François Fillon heeft gezegd dat linkse krachten zijn kandidatuur met valse beschuldigingen proberen te stoppen. Hij is pas gekozen tot kandidaat voor Les Républicains in de presidentsverkiezingen in april en mei.

Door ANP - 1-2-2017, 13:55 (Update 1-2-2017, 13:55)

Hij is vervolgens onder vuur komen te liggen door publicaties waarin wordt gesteld dat hij zijn gezin op onoorbare wijze verrijkte via zijn invloedrijke functies. Deze beschuldigingen zijn volgens Fillon vals en ,,een onderdeel van een georganiseerde poging van linkse krachten die een institutionele staatsgreep plegen en willen voorkomen dat de Fransen democratisch kunnen stemmen'', meldden Franse media woensdag.

Justitie onderzoekt de beschuldigingen, onder meer over betalingen van Fillon aan zijn Britse vrouw Penelope voor niet aantoonbaar verricht werk. Fillon zou zo overheidsgeld bedoeld voor zijn werk als parlementslid naar huis hebben gesluisd.