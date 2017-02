Australië bezorgd over migrantendeal met VS

ANP Australië bezorgd over migrantendeal met VS

SYDNEY/CANBERRA - Het Witte Huis komt terug van de verzekering dat de VS een groep gestrande migranten van Australië overneemt. De Australische premier Malcolm Turnbull benadrukte in het weekend nog dat de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft toegezegd de afspraken na te komen, maar Australische media meldden woensdag dat er grote obstakels zijn gerezen.

Door ANP - 1-2-2017, 9:43 (Update 1-2-2017, 9:43)

Trumps woordvoerder Sean Spicer had het plotseling over ,,het extreem doorlichten'' van de migranten die Australië over wil dragen aan de VS. Het gaat om 1250 mensen uit voornamelijk Afghanistan, Irak en Iran. Zij worden vastgehouden op eilanden in de Stille Oceaan en in Papoea-Nieuw-Guinea omdat de Australische wet het verbiedt dat bootvluchtelingen onder wat voor status dan ook worden opgenomen.

Trump heeft het opnemen van vluchtelingen stilgelegd en een inreisverbod afgekondigd voor mensen uit een reeks overwegend islamitische landen.