ANP Grote anti-terreuractie Duitsland

FRANKFURT - De Duitse politie heeft woensdagochtend op 54 plaatsen in de deelstaat Hessen huiszoeking gedaan in verband met een onderzoek naar terreur. De actie was volgens justitie in Frankfurt gericht tegen zestien verdachten tussen de 16 en 46 jaar.

Door ANP - 1-2-2017, 7:15 (Update 1-2-2017, 7:15)

Een 36-jarige Tunesiër werd gearresteerd. Hij zou als ronselaar voor terreurbeweging Islamitische Staat (IS) actief zijn geweest en een terreurnetwerk hebben willen stichten om een aanslag te plegen. Van een concreet doel was nog geen sprake, aldus justitie.