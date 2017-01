Drie terreurverdachten in Berlijn opgepakt

BERLIJN - De Duitse politie heeft dinsdag in Berlijn drie terreurverdachten opgepakt. Het trio wordt in verband gebracht met ,,de islam". De politie doorzocht tevens enkele woningen.

Door ANP - 31-1-2017, 22:51 (Update 31-1-2017, 22:51)

Het Openbaar Ministerie in de Duitse hoofdstad deelde mee dat was ingegrepen omdat er aanwijzingen waren voor de voorbereiding van ,,een zware en staatsgevaarlijke geweldsdaad". De drie mannen die zijn opgepakt hebben volgens Duitse media banden met de terreurorganisatie Islamitische Staat in Syrië en Irak. Justitie bevestigde die band niet.

Behalve woningen doorzocht de politie ook de Fussilet-moskee in Berlijn. De aangehouden mannen zouden daar zijn geweest. Anis Amri, de Tunesische dader van de aanslag op 19 december op de kerstmarkt in Berlijn, was daar ook geweest.